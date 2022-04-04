Songül Özdemir’in Yeni Şarkısı ‘Kanma’ yayında!

Haber: Aslan Sayım

Songül Özdemir’in Kanma isimli single çalışması Felix Yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. Güzel sesli şarkıcı Songül Özdemir’in Kanma isimli şarkının sözü Pınar Uçarlar Pekşen imzası taşıyor. Müzik ve Aranjör koltuğunda ise adından sıkça bahsettiren Hatem Tutkus var. Klip yönetmen koltuğunda da Teoman Topçu yer alıyor.. Uzun yıllardır sahne hayatına devam eden Songül Özdemir ters köşe yaparak yaz aylarına giriş yaparken slow şarkı ile müzik listelerine giriş yaptı. Güçlü sesi ile dikkatleri üzerine çeken Songül Özdemir Ramazan sonrası sahnelerine hız kesmeden devam edecek.