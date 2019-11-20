Soner Arıca’ya anlamlı ödül

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, yok olma tehlikesi altında olan Meke Krater Gölü’ne dikkat çektiği “Kaç Kere” isimli şarkısının video klibiyle “Yılın En Çevreci Sanatçısı” ödülüne layık görüldü.

Öğrencilerle müzikli sohbet

Doğanın biz olduğunu unutmayalım

Nevşehir Altınyıldız İlköğretim Okulu tarafından bu yıl 11.’si gerçekleştirilen Geri Dönüşüm Projesiyle Kitap Şenliği haftasında ödülünü Müdür Yardımcısı Ahmet Ünal’ın elinden alan Soner Arıca; “Doğanın biz olduğunu unutmayalım” dedi.

Sanatçı, öğrencilerle müzikli bir sohbet de gerçekleştirdi.