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Soner Arıca’dan 10 video klip

Soner Arıca, YouTube kanalı için hayata geçirdiği, dijital müzik platformları aracılığıyla da müzikseverlerle buluşturduğu “Soner Arıca Live & Piano Volume 2” albümündeki 10 şarkıyı kliplendirdi.

17 Mart 2022 Perşembe 11:04
Soner Arıca’dan 10 video klip

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Arıca’nın farklı yıllarda seslendirdiği; “Sebebimsin”, “Bu mu Sevda”, “Ağla Gönlüm”, “Geçer”, “Ayrılık”, “Deniz Gözlüm”, “Efkarlıyım”, “Sonbahar”, “Kapını Çalan Benim”, “Sen Giderken” isimli sevilen şarkılarının yer aldığı “Soner Arıca Live & Piano Volume 2” albümündeki 10 şarkının her biri kliplendi.

Arıca’dan mini konser

Murat Tuncel’in görüntü yönetmenliğinde çekilen video klipler, arka arkaya izlendiğinde mini bir konser gibi olması amaçlanarak hazırlandı. Klipler, her hafta bir tanesi olmak üzere, sanatçının YouTube kanalından yayınlanıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Soner ArıcaSoner Arıca Live & Piano Volume 2
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