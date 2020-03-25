Soner Arıca: “Kitap İyi Gelir”

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

#evdekal

Arıca #evdekal hashtag’i ile yayınladığı videoda takipçilerine şöyle seslendi: “Evde zaman geçirmeye devam ediyoruz. Bu zamanın geliştirici olabilmesi için yardımınıza koşabilecek şeylerden biri de kitaplar. Ben size “Suç ve Ceza” yı öneriyorum. Sizden de bana yazarını belirterek, kitap önermenizi ve bu kitabı neden önerdiğinizi yazmanızı istiyorum. 4 - 5 gün içinde tüm yorumlarınızı okuyup, 5 kişiye kitap hediye edeceğim.”

Arıca’dan genç müzisyenlere destek

Sanatçı yayınına katılmak isteyen genç müzisyenlere fırsat verip, onları takipçileriyle buluşturuyor. Arıca, zaman zaman müzisyenlerle düetler de yapıyor.