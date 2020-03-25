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Soner Arıca: “Kitap İyi Gelir”

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan hayranlarına Instagram üzerinden yayınladığı video ile kitap hediye edeceğini ve canlı yayınlar yapacağını duyurdu.

25 Mart 2020 Çarşamba 14:31
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Soner Arıca: “Kitap İyi Gelir”

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

#evdekal

Arıca #evdekal hashtag’i ile yayınladığı videoda takipçilerine şöyle seslendi: “Evde zaman geçirmeye devam ediyoruz. Bu zamanın geliştirici olabilmesi için yardımınıza koşabilecek şeylerden biri de kitaplar. Ben size “Suç ve Ceza” yı öneriyorum. Sizden de bana yazarını belirterek, kitap önermenizi ve bu kitabı neden önerdiğinizi yazmanızı istiyorum. 4 - 5 gün içinde tüm yorumlarınızı okuyup, 5 kişiye kitap hediye edeceğim.”

Arıca’dan genç müzisyenlere destek

Sanatçı yayınına katılmak isteyen genç müzisyenlere fırsat verip, onları takipçileriyle buluşturuyor. Arıca, zaman zaman müzisyenlerle düetler de yapıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Soner Arıca: Kitap İyi GelirYaşar Şenyüz
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