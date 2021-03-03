SONAY GÖKHAN’LA BU CUMARTESİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Daha önce CNN Türk Televizyonunda yaptığı Klinik adlı sağlık programını Beyaz TV ye taşıyan sosyetenin ve magazin dünyasının ünlü diş hekimi Sonay Gökhan uzun bir süredir her cumartesi saat 13.00 – 14:00 arasında evlerimize konuk olmaya devam ediyor. Magazin dünyası tarafından da yakından takip edilen bayan Gökhan’ın sürekli olarak aldığı ödülleri ve plaketleri koyacak yer bulmakta güçlük çektiğide öğrenildi. Özellikle dizi ve sahne sanatçılarının ‘‘Gülüş Tasarımcısı’’ olarak tanınan Sonay Gökhan katıldığı bütün davetlerde ilgi odağı olmayı da başarıyor. Beyaz Tv de yaptğı Sonay Gökhan’la Bu Cumartesi adlı sağlık programında özellikle doktorlara yer veren Gökhan bazı programlarına yakından tanıdığımız ünlü isimleri de konuk etmeye devam ediyor. Her hafta yaşdığımız mevsimle ilgili güncel hastalıklara ve halkın en çok ihtiyaç duyduğu sağlık problemlerine değinen Gökhan’ın bu başarısı sanat dünyasında ve sağlık dünyasında da ilgi ile takip ediliyor.