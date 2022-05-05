 ‘‘SON ŞANS’’ için her şey hazır

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Hepimiz bazen herşeyin bittiğini sandığımız bazı olaylarla karşı karşıya kalırız ama eğer şartları zorlarsak mutlaka yeni bir şansımız olduğunu fark ederiz. Taş Mektep, Ankara Yazı, Sadece Bir Gece, Eyvah Kocam gibi gişede başarılı dönüşler alan Statü Film tamda bu konuya ışık tutacak bir romantik aşk hikayesi projesi için tüm hazırlıklar tamamlandı ve hemen bayram ertesi İstanbulun değişik yerlerinde çekimlere başlanacak. Senaryosunu Sinan Biçici’nin yazdığı Son Şans filmininYönetmen Koltuğunda ise Avrupa Yakası ve Yalan Dünya adlı diziler ile seyircinin zihinlerinde yer eden isim olanjale Atabey imzası var. Başlıca rolleriniGürgen Öz,Öykü Çelik,Hakan Mericliler, Duygu Mercan, Cansın Özyosun Elif Aysu veHakan Eksen paylaştığı projenin Kast Direktörlüğü ise Fatoş Yılmaz’a teslim edilmiş.

Konu hakkında bilgi veren Stattü filmin ortakları Galip Güner ve Elin Ecealp; "Biz pandemi sürecindeki boşluğu fırsat bilerek arka arkaya yeni projeler ürettik, geçtiğimiz ay Sadece Bir Gece’yi vizyona soktuk. Çok yakında Aşkın Ömrü, Soygun ve İlişki Doktoru adlı üç tane filmimiz vizyona girecek, şu anda da İşin Aslı ve Son şans adlı iki projemizin çekimlerine başladık. Hemen bunların ardından 2023 te vizyona girecek olan Patroniçe, Cumhuriyet ve Cumhuriyet Vapuru adlı projeler için yoğun bir çalışmamız devam ediyor" dedi.