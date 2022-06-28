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Sokaktan gelen genç ICE zirveye oynuyor

İstanbul Güngören’de doğup büyüyen 21 yaşındaki şarkıcı, rap kariyerine 6 ay önce başladı

28 Haziran 2022 Salı 12:59
Sokaktan gelen genç ICE zirveye oynuyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Çalışmalarına başlarken yeni oluşum olan “Supreme Kids” ekibini kuran Ice“Az insan, çok iş”düşüncesini ortaya koymuş ve piyasaya hızlı giriş yapmaya hazırlanıyor.

“Her tarzda rap yapıyor oluşum benim en özel yeteneğimdir”

Bestelerinde genellikle ailevi ve kendi yaşantısını dile getiren rap şarkıcısı Ice “Eserlerimi dinlediğiniz de beni daha iyi tanıyabilir, nasıl bir yaşantı sürdürdüğümüanlayabilirsiniz” dedi.

Adı gibi soğuk bir karaktere sahip olan rap şarkıcısı Ice,kavgalı ve gürültülü bir yaşantı içerisinde büyüdüğünü,bu yüzden piyasanın en dibinden gelerek zirveyi oynamanın kaçınılmaz son olacağını da dile getirdi.

Önce Vatan Gazetesi

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