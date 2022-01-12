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SOKAK HAYVANLARI POZ VERDİ

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

12 Ocak 2022 Çarşamba 17:02
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SOKAK HAYVANLARI POZ VERDİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

BİR DERNEĞİN 2022 TAKVİM ÇEKİMLERİ İÇİN 

SOKAK HAYVANLARI POZ VERDİ

Bir derneğin bakımevinde bulunan sahipsiz canların  Aslıhan Mertoğlu’na verdiği birbirinden güzel pozlar yeni yıl takviminde toplanarak yuva arayışlarına katkı sunacak. Takvimin satışından elde edilen gelir ise yardıma muhtaç diğer canların kurtulması için derneğin veteriner giderlerine destek olmak için kullanılacağı bildirildi. 

Mertoğlu “Çekimlerini  2 günde tamamladığım ve gönüllü çalıştığım bu anlamlı projede, 20’nin üzerinde sahipsiz köpek poz verdi. Masum canlar için bir şeyler yapabilmenin mutluluğu tarifsiz. Hayvan hakları benim için yaşam boyu sürecek bir mücadele. Yolumuz uzun” ifadelerini kullandı. Mertoğlu ayrıca, “Karelerdeki birbirinden güzel canlara yuvalarını açmak ya da takvim satın almak isteyenler derneğin @sokaklarbileyasakbize instagram hesabından iletişime geçebilir, sonu mutluluğa varan hikayelere katkı sunabilirler. Yeni sene iyilikleri çoğalttığımız, masumlara can olduğumuz ve kendimizle gurur duyduğumuz bir yıl olsun” diye ekledi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Aslıhan MertoğluSokak Hayvanları
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