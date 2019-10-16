Sokak hayvanları için tiyatroda mama dağıttılar

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

İlk kez 4 Ekim Dünya Hayvanlarını Koruma günü Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi'nde sahnelenen Masal ile Minnoş, oyunu nun sonunda gelen seyircilerine kedi ve köpek maması dağıttı.

Oyunun yazarı Ebru Çömlekçi: Her oyun sonunda, çocuklara oyunda vurgulanan sokak hayvanlarına gereken önemin verilmesi farkındalığının pekişmesi için mama dağıtımı devam edecektir, dedi. Genel Sanat Yönetmeni Seyit Demir'in yönetimiyle, Ebru Çömlekçi'nin kaleminden çıkan oyun seyirciden tam not aldı. Bilgehan Aksoy, Dilek Aslan, Ebru Çömlekçi, Lütfü Özkılıç, Mehmet Kancar, Selda Ersoy, Zuhal Deliağaoğlu'nun sahnedeki enerjisi, dansları çocukları hem eğlendirdi. Hem de sokak hayvanları için empati kazandırdı. Çocukların sahneye çıkarak, sokak hayvanları için yuva yapımına yardım etmesi de artı bir değer kattı.

Oyuncular, yeni sahnelerde ve illerde gösterilmek için heyecan duyuyor. Bunun yanı sıra Tiyatro Karınca, repertuvarına yeni oyunlar kazandırarak, çocuklara dikta etmeden, eğlendirerek farkındalık kazandırmayı misyon edinmiş.