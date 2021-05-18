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Şöhret Memmedov’dan bir hit daha!

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

18 Mayıs 2021 Salı 16:49
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Şöhret Memmedov’dan bir hit daha!

HABER: AZİZ KARATAŞ

Şöhret Memmedov; en son yayınlamış olduğu ''Öptüm Nefesinden''in müzik listelerindeki iddialı yükselişi ve güçlü başarısının ardından yeni şarkısı ''O Sensen''i sevenleriyle buluşturdu.

Sözü müziği Dildara Eyubova ve Şöhret Memmedov imzası taşıyan şarkının düzenlemesi ise Farşid Milanı imzası taşıyor.

'Sevginize ve desteğinize güveniyorum' diyerek sosyal medyasında yeni şarkı paylaşımını yapan Şöhret Memedov, şarkısıyla ve özgün altyapısıyla dinleyicisinin yüreğine dokunacak.

"Öptüm Nefesinden" şarkısıyla Türkiye'de ve Azerbaycan'da milyonlara ulaşan Azeri sanatçı Şöhret Memmedov, ülke olarak içinden geçtiğimiz zorlu karantina sürecinde hız kesmeden üretmeye devam ederek yeni şarkılarını müzikseverlere sunacak.

Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar’ın iş birliği ile yayımlanan “Öptüm Nefesinden” şarkısı ile büyük beğeni toplayan Şöhret Memmedov; yaz aylarına girerken aşkı en derin haliyle notalarında anlatırken klibindeki samimi halleri de izleyicisini etkileyecek.


Şöhret Memedov'un, WediaCorp Music etiketiyle yayınlanan ''O Sensen'' isimli tekli çalışması, video klibiyle Şöhret Memedov Youtube kanalında yayında!

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Şöhret MemmedovÖptüm NefesindenO Sensen
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