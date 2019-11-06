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Single sürprizi ‘Tükeneceğiz’

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Single sürprizi ‘Tükeneceğiz’

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

06 Kasım 2019 Çarşamba 00:00
6 Okunma
Single sürprizi ‘Tükeneceğiz’

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ 

SEZEN AKSU’NUN UNUTULMAZ ŞARKISINA KLİP ÇEKEN ATA ÇAĞLAYAN’DAN

SINGLE SÜRPRİZİ ‘‘TÜKENECEĞİZ’’



Kendisini daha çok yapmış olduğu ödül törenleri organizasyonları ile tanıdığımız Ata Çağlayan, Sezen Aksu'nun unutulmaz eseri "Tükeneceğiz"i yeniden yorumlayarak Bon Production etiketiyle pisaya çıkardı. 


Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Bilgisayar Mühendisiliği mezunu olan ancak müzik aşkını engelleyemeyen Çağlayan, hayatında uzun yıllar sadece hobi olarak yer alan müziği bir single ile taçlandırdı.

Hayranı olduğu Sezen Aksu'nun "Tükeneceğiz" şarkısıyla müzik dünyasına profesyonel olarak adım atan Çağlayan, şarkının klibi için Amsterdam'da kamera karşısına geçti.


Çok yakın bir zaman önce Organizatör Banu Noyan ile hayatını birleştiren Çağlayan nikahlarını kıydıkları Amsterdam'ın tarihi mekanlarında çekilen klip ve şarkı Bon Production etiketiyle müzikseverlerle buluştu. 


Ata Çağlayan heyecanını "Müzik benim için her zaman en büyük tutkuydu. Kendimi bildim bileli şarkı söylerim. Ancak bunu profesyonel olarak yapmayı hep ertelemiştim. Büyük usta Sezen Aksu'nun çok önemli bir eseriyle sizlerle buluştuğum için çok mutluyum" sözleriyle dile getirdi. 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 06.11.2019 07:38
Anahtar Kelimeler:
KlipAta çağlayanSezen Aksu
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