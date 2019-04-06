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Sinemanın kral ve kraliçe adayları belli oldu

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Sinemanın kral ve kraliçe adayları belli oldu

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

06 Nisan 2019 Cumartesi 17:30
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Sinemanın kral ve kraliçe adayları belli oldu

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ 

 “3. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması”nın yirmidört finalisti belli oldu. İstanbul Wow İstanbul Hotel & Convention Center’da yapılan son elemelerde finale kalan on dört  kız, on dört erkek finalist 2019’un Kral ve Kraliçesi olabilmek için 9 Nisan gecesi büyük jüri karşısında ter dökecekler. Jüride ünlü ve önemli isimler var…

70’li yılların ünlü dergileri Ses ve Hayat tarafından düzenlenen, “Sinemanın Kral ve Kraliçesini” seçerek Yeşilçam’a pek çok oyuncu kazandıran efsane yarışma ARTİZ YARIŞMASI  günümüzde “3.SİNEMANIN KRAL VE KRALİÇESİ YARIŞMASI“ adıyla 09 Nisan 2019 Salı gecesi Wow İstanbul Hotel & Convention Center’de düzenlenecek. Yarışmada dereceye girenler sinema ve dizi sektörüne adım atmış olacaklardır.

Yıllar önce her yıl düzenlenerek “Yeşilçam”ın  Kral ve Kraliçesi’nin seçildiği ve seçilenlerin o yıllar da sinema filmlerinde boy gösterdiği nostaljik “Artiz Yarışması”  yıllar sonra  sinema ve dizi sektörüne yeni yüzler kazandırmak için  “SİNEMANIN KRAL VE KRALİÇESİ YARIŞMASI“ adıyla üç yıldır devam ederek, Vizyon Production ve Bonart Ajans işbirliğiyle yapılıyor.

Jüride ünlü isimler var…

SO-DER ( Sinema Oyuncuları Derneği)nin manevi katkılarıyla gerçekleştirilecek “3. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması”nın jüri üyeleri arasında Mustafa Uslu ( Yapımcı ), Yusuf Sezgin ( SO-DER Bşk.),  Veda Ada ( Wow Hotel ), Müjdat Gezen,  Enis Fosforoğlu, Salih Güney, Wilma Elles, Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Coşkun Sabah, Umut Akyürek, Kamuran Akkor, Niran Ünsal,  Can Nergis, Haldun Altılar ( Number1 TVGn.Md.),  Av.Kasım Aksoy, Emsal Doğan ( Emsal Doğan Güzellik Merkezleri Sahibi ), Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun ( Yüz Plastik Cerrahı )  ve Muammer Kapucuoğlu (Klass dergisi) bulunuyor.

Wow İstanbul Hotel & Convention Center’de gerçekleştirilecek 3.Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması”nın gala gecesinde ayrıca Yaşayan Değerlere Saygıbölümünde Enis Fosforoğlu, Yusuf Sezgin ve Salih Güney’e  yaşam boyu meslek ve onur ödülleri verilecek.Yarışmanın sunuculukları ise Ayça Kuru ve Tayyar Işıksaçan, kırmızı halı röportajları ise ilk yarışmanın kraliçesi seçilen Dilara Gülsün Meydancı tarafından yapılacak. Number1TV’den banttan yayınlanacak  yarışma başvurularına ise bin ikiyüz kişi başvuruda bulunurken yarışmada karAl ve karilçe seçilecek iki kişiye ödül olarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nden Oyunculuk Eğitimi,  Ayça Kuru Akademiden Zarafet, Yürüyüş ve doğru duruş, diksiyon, imaj ve stil danışmanlığı eğitimlerini ücretsiz alacaklar. 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 06.04.2019 17:32
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Sinemanın KraliçesiSinemanın KralıArtiz YarışmasıSODER3. Sinemanın Kral Ve Kraliçesi
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