Sinema seyircisi, küfür olmadan da gülebiliyor

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Adapazarı Akyazı’da çekilen, Zeki Akıncı ve Çetin Hanifeoğlu’nun yapımcılığını üstlendiği LazKit sinema filmi Komediye yeni bir üslup getiriyor…

Komedi filmlerinde “Küfürlerle insanların güldürüldüğünü ifade eden Laz Kit Sinema Filminin Yapımcı Yönetmeni Zeki Akıncı: “İnsanlar Küfür Olmadan da Gülebiliyor” Dedi.

‘LAZKİT FİLMİ KOMEDİDE MİHENK TAŞI OLDU’

İstanbul - Şişli’deki Aydınlar Restaurant’ta basınla kahvaltılı bir toplantıda bir araya gelen Yapımcı Yönetmeni Zeki Akıncı, başrollerini Çılgın Sedat ve Tuğba Özay’ın paylaştığı LazKit Sinema filminin Türk Komedi Sinemasında önemli bir değer oluşturacağını söyledi.

Son dönemlerde komedinin küfürle eşleştirildiğini ifade eden Yapımcı ve Yönetmeni Zeki Akıncı, “LazKit Türk Sinemasında Komediyi yeniden tanımlattırdı. LazKit filmi mihenk taşı oldu. Bizim filmimizdeki komedimiz, ahlaki, eğitici, mesaj verici, düşündüren ve güldüren nitelikte. Son dönemde çekilen Türk Komedi filmlerinde küfürle insanlar güldürülmeye çalışılıyor. İnsanlar ahlaki olmayan ifadelerle gülmeye zorlanıyor. Oysa sinema izleyicisi küfür istemiyor ve sevmiyor. İnsanlar küfür olmadan da gülebiliyor.” Diye konuştu…