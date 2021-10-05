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Sinem Umaş ticarete atıldı

05 Ekim 2021 Salı 10:32
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Sinem Umaş ticarete atıldı

DİNÇER KARACALAR

Hayvanseverliğiyle tanınan Sinem Umaş artık başarılı bir iş kadını. Bitkisel çay ve kahve üreten bir firma kuran Umaş, ‘Ninaset’ adını verdiği markasını 2 yıl içinde büyüttü. Sinem Umaş’ın şimdiki hedefi, bayilik sistemiyle dünyaya açılmak.

Sinem Umaş ticarete atıldı. Umaş, küçük bir sermaye ile kurduğu ‘Ninaset’ markasını 2 yıl içinde büyütmeyi başardı. Zayıflamaya yönelik bitkisel çay ve kahve üreten Umaş, ürünlerinin büyük ilgi gördüğünü, bayilik sistemine geçerek dünyaya açılmayı hedeflediğini söyledi.

HAYVANSEVER INFLUENCER

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan ve Instagram dünyasının en dikkat çekici isimleri arasında yer alan Sinem Umaş, son dönemde markasının yanı sıra hayvanseverliğiyle de adından sıkça söz ettiriyor. Beykoz’daki evinde üçü engelli 20 köpeğin bakımını üstlenen Umaş, firmasıyla elde ettiği gelirin yüzde 20’sini de sokak hayvanları için harcıyor. Sinem Umaş paylaşımlarıyla da takipçilerini sokak hayvanlarına yardıma teşvik ediyor.

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Sinem Umaş Ticarete Atıldı
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