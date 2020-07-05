Sinan Vardar Yerli Turisti Tebrik Etti

MUĞLA- Jolly Tur Kurucu Başkanı Sinan Vardar önceki gün Torba'daki Blue Dreams Resort Hotel'i ziyaret etti. Sinan Vardar iki gündür Bodrum'da olduğunu belirterek şu sözleri söyledi. "Tesisleri geziyorum. Bütün tesisler mükemmel bir şekilde korona virüse karşı tedbirlerini almışlar. İnanılmaz bir hijyen uygulaması var. Yabancı turistin olmaması sebebiyle oteller yerli turiste çok uygun fiyatlar ile açıldı. Bunlardan birisi de bu sene muhteşem bir şekilde yeninlenen Blue Dreams Resort Otel. Açılır açılmaz 70 odası doldu ben ve oteldeki yerli misafirler son derece memnunuz." dedi. Bir turizmci olarak 300 oda kapasiteli otelin ilk gününde 70 odasının dolmasının memnuniyeti yaşayan Sinan Vardar diğer otellerde de aynı şeyi yaşadığını belirtirken Türk tatil severleri tebrik etti. Duayen turizmci oteldeki misafirler ile sohbet edip fotoğraf da çektirdi.

ELİF HAYVALI