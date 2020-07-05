Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Göztepe'de Palut'un istifası kabul edilmedi
Göztepe'de Palut'un istifası kabul edilmedi
Dışişleri'nden Japonya'ya taziye mesajı
Dışişleri'nden Japonya'ya taziye mesajı
MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz...
ABD’de koronavirüs partileri devam ediyor
ABD’de koronavirüs partileri devam ediyor
Üreten herkesin daima yanındayız
Üreten herkesin daima yanındayız
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sinan Vardar Yerli Turisti Tebrik Etti

Duayen Turizmci Bodrum'daki tesislerin uygulamalarından memnun kaldığını söyledi 

05 Temmuz 2020 Pazar 16:13
0 Okunma
Sinan Vardar Yerli Turisti Tebrik Etti
MUĞLA- Jolly Tur Kurucu Başkanı Sinan Vardar önceki gün Torba'daki Blue Dreams Resort Hotel'i ziyaret etti. Sinan Vardar iki gündür Bodrum'da olduğunu belirterek şu sözleri söyledi. "Tesisleri geziyorum. Bütün tesisler mükemmel bir şekilde korona virüse karşı tedbirlerini almışlar. İnanılmaz bir hijyen uygulaması var. Yabancı turistin olmaması sebebiyle oteller yerli turiste çok uygun fiyatlar ile açıldı. Bunlardan birisi de bu sene muhteşem bir şekilde yeninlenen Blue Dreams Resort Otel. Açılır açılmaz 70 odası doldu ben ve oteldeki yerli misafirler son derece memnunuz." dedi. Bir turizmci olarak 300 oda kapasiteli otelin ilk gününde 70 odasının dolmasının memnuniyeti yaşayan Sinan Vardar diğer otellerde de aynı şeyi yaşadığını belirtirken Türk tatil severleri tebrik etti. Duayen turizmci oteldeki misafirler ile sohbet edip fotoğraf da çektirdi.
ELİF HAYVALI

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 05.07.2020 16:28
Anahtar Kelimeler:
Elif HayvalıJolly Tur Kurucu Başkanı Sinan VardarBlue Dreams Resort Hotel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MAGAZİNMATİK
MAGAZİNMATİK
ÜNLÜLER OKAN İŞALAN’A KOŞUYOR
ÜNLÜLER OKAN İŞALAN’A KOŞUYOR
''ERKAN ŞEN''DEN YAZA DAMGA VURACAK PROJE!
''ERKAN ŞEN''DEN YAZA DAMGA VURACAK PROJE!
SELİN CİĞERCİ VE SEREN SERENGİL'İN YENİ GÖZDESİ  “METE ŞİMŞEK”
SELİN CİĞERCİ VE SEREN SERENGİL'İN YENİ GÖZDESİ  “METE ŞİMŞEK”
Bestelerin şahı Sinan Akçıl’dan Sibel Can’ın albümüne Hat-Trik
Bestelerin şahı Sinan Akçıl’dan Sibel Can’ın albümüne Hat-Trik
‘Merhem’e Umut Açıkgöz yorumu
‘Merhem’e Umut Açıkgöz yorumu
‘‘95 TANE ÇOCUĞUM VAR’’
‘‘95 TANE ÇOCUĞUM VAR’’
‘SİYASETİN AĞABABASINI YAPARIM’
‘SİYASETİN AĞABABASINI YAPARIM’
TUĞBA ÜNAL'DAN KARANTİNA DÖVMESİ
TUĞBA ÜNAL'DAN KARANTİNA DÖVMESİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı