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Sinan Öksüztepe’nin ‘Rambo’ şarkısı tüm dijital platformlarda!

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Sinan Öksüztepe’nin ‘Rambo’ şarkısı tüm dijital platformlarda!

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

20 Kasım 2019 Çarşamba 17:39
4 Okunma
Sinan Öksüztepe’nin ‘Rambo’ şarkısı tüm dijital platformlarda!

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Sinan Öksüztepe, Rambo şarkısının hikayesinin ’’Hayatım bir savaşsa ben Rambo gibiyim’’ sözü ile başladığını ve zorluklara karşı koymamız gereken zamanlar için bu şarkıyı yazdığını dile getiriyor.

Öksüztepe, şarkılarında anlatma kaygısının olduğunu ve bugüne kadar yazdığı şarkılarda kendi problemlerine ve toplumun sorunlarına değinmeye çalıştığını söylüyor.

‘’KENDİMİ BİLDİM BİLELİ MÜZİĞİ SEVİYORUM’’

2011 yılından beri rap müzikle uğraştığını söyleyen Sinan Öksüztepe, kendimi bildim bileli müziği seviyorum diyor ve 2018 yılına kadar amatör kayıtlar alarak müziğe devam ettiğini sonrasında Hangar Yapım’la anlaşıp bunu profesyonel anlamda hayata geçirdiğini sözlerine ekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sinan öksüztepeRambo
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