Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,755.06
ALTIN
661.73
DOLAR
11.18
STERLİN
15.02
EURO
12.61
4 öğretim üyesi alınacak
4 öğretim üyesi alınacak
TİGEM’den süt satış ihalesi
TİGEM’den süt satış ihalesi
Amasya İl Özel İdaresi’nden kiralık iş yerleri
Amasya İl Özel İdaresi’nden...
Kütahya'da TOKİ konutu satışı
Kütahya'da TOKİ konutu satışı
Sözleşmeli personel alım ilanı
Sözleşmeli personel alım ilanı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sinan Güngör’ün Yeni Şarkısı ‘Şu Dağlar Kömürdendir’ Yayında!

22 Kasım 2021 Pazartesi 10:17
4 Okunma
Sinan Güngör’ün Yeni Şarkısı ‘Şu Dağlar Kömürdendir’ Yayında!

ASLAN SAYIM

Sinan Güngör’ün yeni tekli çalışması Şu Dağlar Kömürdendir Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.Sevilen Türküleriyle kendine has yorumu ile adından bahsettiren başarılı yorumcu Sinan Güngör ‘Şu Dağlar Kömürdendir’ isimli Anonim şarkıya kendi sesiyle yeniden hayat verdi. Projenin prodüktörlüğünü Selim Seven üstlendi. Türk Halk Müziğine farklı lezzetler katan Sinan Güngör Saz yerine Gitar eşliğinde türküyü yorumladı. Bir ağaç altında elinde gitarıyla çektiği klip çalışması Youtube Grand müzik kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu Hayrettin Güneş yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Hayrettin Güneş Grand Müzik şirketiyle Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli çıkışlara imza atıyor. 

Son Güncelleme: 22.11.2021 10:18
Anahtar Kelimeler:
Sinan Güngörün Yeni Şarkısı Şu Dağlar Kömürdendir Yayında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başarılı Yapımcı Engin Işık’dan proje Üzerine Proje 
Başarılı Yapımcı Engin Işık’dan proje Üzerine Proje 
TÜRKMENİSTAN KÖKENLİ İRODA DOSYAZOVA YARIŞMA SONRASI YAPTIĞI AÇIKLAMA
TÜRKMENİSTAN KÖKENLİ İRODA DOSYAZOVA YARIŞMA SONRASI YAPTIĞI AÇIKLAMA
Sibel Temel, Dünya Starı Davido’yu Türkiye’ye getirdi
Sibel Temel, Dünya Starı Davido’yu Türkiye’ye getirdi
ŞARKIMDA KENDİMLE YÜZLEŞTİM
ŞARKIMDA KENDİMLE YÜZLEŞTİM
SUZET’İN YENİ ŞARKISI ‘SIRILSIKLAM’ 19 KASIM’DA DİNLEYİCİ İLE BULUŞUYOR
SUZET’İN YENİ ŞARKISI ‘SIRILSIKLAM’ 19 KASIM’DA DİNLEYİCİ İLE BULUŞUYOR
MUTLU SON.. 
MUTLU SON.. 
16 yaşında yazdığı ilk şarkıyı yayınladı...
16 yaşında yazdığı ilk şarkıyı yayınladı...
İlyas Yalçıntaş’tan Yeni Tekli; “Darmadağın”
İlyas Yalçıntaş’tan Yeni Tekli; “Darmadağın”
‘Külahıma Anlat’ motor diyor
‘Külahıma Anlat’ motor diyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma