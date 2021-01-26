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Sinan Akçıl’ın aşkı hiç bitmiyor

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

26 Ocak 2021 Salı 16:31
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Sinan Akçıl’ın aşkı hiç bitmiyor

HABER: AZİZ KARATAŞ

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl 2018 yılında Burcu Kıratlı ile büyük bir aşkla evlenmiş ancak masal gibi başlayan birliktelik çok kısa sürmüştü.

Yakın zamanda yeniden nikâh masasına oturacakları konuşulan ünlü çiftten Akçıl, konuyla ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı. Önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülenen şarkıcı, Kıratlı ile ilgili sorulara kayıtsız kalmadı Akçıl, “Bildiğiniz gibi bu sıralar çok mutluyum. Adeta aşk ateşinden yanıyorum diyebilirim. Bu aşk ateşi de beni soğuktan koruyor, üşümeme engel oluyor” yanıtını verdi. “Nikâh ne zaman” sorusuna  ise Akçıl “Tarih sürpriz olsun” şeklinde yanıtladı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
SİNAN AKÇILBurcu Kıratlı
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