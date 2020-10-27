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Sinan Akçıl ve Saide Guliyeva’dan Azerbaycan’a moral düeti

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

27 Ekim 2020 Salı 17:20
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Sinan Akçıl ve Saide Guliyeva’dan Azerbaycan’a moral düeti

HABER: AZİZ KARATAŞ

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl’dan anlamlı hareket! Akçıl, geçtiğimiz günlerde Azeri şarkıcı Saide Guliyeva ile bir araya geldi. İkili, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yaptığı alçak saldırılara karşı, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için mücadele eden Azeri askerlere moral vermek için güçbirliği yaptı. Söz ve müziği Akçıl’a ait olan ‘Daima Yaşa Azerbaycan’ adlı şarkı bugün dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu

Hepimiz tek can sen daima yaşa Azerbaycan

Ünlü popçu Sinan Akçıl, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan'da savaşan askerlere moral olsun diye bir şarkı hazırladı. Akçıl, sözü ve müziği kendisine ait olan 'Daima Yaşa Azerbaycan' adlı şarkıda, Azeri şarkıcı Saide Guliyeva ile bir araya gelip düet yaptı. Şarkı, bugünden itibaren tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşacak.

İşte o şarkının sözleri

YEŞİL VE KIRMIZI MAVİ
BU BİZDEKİ KALBİN RENGİ
ÇOCUĞU YAŞLISI GENCİ
HEPSI CESUR HALKIN SESİ
VATANSIZ OLMAZ
KURŞUNDAN KORKMAZ
HEPİMİZ TEK CAN
SEN DAİMA YAŞA AZERBAYCAN
KİMSEDEN KORKMAZ
HİÇ TOPRAK SATMAZ
BAYRAĞI HEYECAN
SEN DAİMA YAŞA AZERBAYCAN
HAİNLER PUSUDA BEKLER
ASKERI NÖBET BEKLER
EVLATLAR KAYIP OLUR AMA
DOĞRUCA CENNETTELER...

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Anahtar Kelimeler:
SİNAN AKÇILSaide GuliyevaAzerbaycan
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