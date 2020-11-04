Sinan Akçıl ve Saide Guliyeva'dan Azerbaycan şarkısı!

HABER: ASLAN SAYIM
Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri alırken Türkiye'den birçok alanda Azerbaycan'a destek gelmeye devam ediyor. Sanat dünyası da Ermenistan'ın Karabağ işgaline karşı verilen mücadeleye sessiz kalmadı. Şarkıcı Sinan Akçıl, kaleme aldığı "Daima Yaşa Azerbaycan" isimli şarkıyı, Saide Guliyeva ile seslendirdi.
Sinan Akçıl ve Saide Guliyeva'nın, "Daima Yaşa Azerbaycan" isimli tekli çalışması yayınladı.
Akçıl ve Guliyeva'nın seslendirdiği Karabağ şarkısının sözleri şöyle:
Yeşil ve kırmızı mavi
Bu bizdeki kalbin rengi
Çocuğu yaşlısı genci
Hepsi cesur halkın sesi
Vatansız olmaz
Kurşundan korkmaz
Hepimiz tek can sen daima
Yaşa Azerbaycan
Kimseden korkmaz
Hiç toprak satmaz
Bayrağı heyecan sen daima
Yaşa Azerbaycan
Hainler pusuda bekler
Askeri nöbet bekler
Evlatlar kayıp olur ama
Doğruca cennetteler...
Klip link: https://youtu.be/I5RvieT8IF4
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