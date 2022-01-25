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Sinan Akçıl “Durum Çok Acil” dedi yer yerinden oynadı

25 Ocak 2022 Salı 12:10
Sinan Akçıl “Durum Çok Acil” dedi yer yerinden oynadı

Haber: AZİZ KARATAŞ

Son zamanların en çok konuşulan ismi Sinan Akçıl, yeni albümü Piyanist 2’yi müzik severlerle buluşturdu.  Piyanist 2’nin çıkış parçası olan ‘Durum Çok Acil’e Merve Özbey, Mustafa Ceceli ve Tara de Vries’la birlikte klip çekti.

Son zamanların en çok konuşulan ismi Sinan Akçıl, yeni albümü Piyanist 2’yi müzik severlerle buluşturdu.  Albümde, birçok ünlü ismin Akçıl'la yaptıkları düetler yer alıyor. 13 şarkılık albümde Akçıl'a Merve Özbey, Mustafa Ceceli, Demet Akalın, Serkan Kaya, Berkay, Ekin Uzunlar, Ece Seçkin, Erkan Petekkaya, Enes Yolcu, Serkan Beats ve Miro gibi ünlü isimler eşlik ediyor. Akçıl'ın 5 yeni şarkısına yer verdiği ve 6 eski şarkısının yeniden yorumlandığı çalışmanın NFT gelirinin bir kısmı SMA'lı çocuklar ve orman yangınları için kullanılacak. Akçıl, albümün çıkış parçası olan 'Durum Çok Acil' için Mustafa Ceceli ve Merve Özbey'le kamera karşısına geçti. Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde çekilen klipte üçlüye ünlü manken Tara de Vries eşlik etti. Birçok duyguyu içinde barındıran klip, yayınlandığı ilk günden itibaren tüm dijital platformlarda ilgi odağı olmayı başardı.

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Sinan Akçıl Durum Çok Acil Dedi Yer Yerinden Oynadı
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