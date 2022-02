Haber: Korcan Yiğit - İstanbul

"Camiada sözü geçen belli isimlerin tekelinde bu müzik piyasası. O dinazorlar köşeleri tutmuşlar, ellerinden geçmeyen kimseye at koşturmuyorlar. Aslında her şey kurgu. Onların istediği star oluyor, televizyonlara sadece onların istediği kişiler çıkarılıyor. Yıllarca emek verdim, tabiri yerindeyse tırnaklarımla geldim bu konuma. Kimse arkamda durmadı. Üstüne üstlük afaroz ettiler, engellediler beni. Neden çok basit; Onların isteklerinin hiç birini yerine getirmediğiniz zaman aforoz ediyorlar, seni yasaklıyorlar. Birbirlerinin hiyerarşisinden çıkmayan kokuşmuş bir grup insan bunlar. Yüzlerine bakarsınız melektir, ama aslına tam bir şeytan bunlar"

"Bülent Ersoy 1999 yılında ilk albümüm çıktığı zaman bir sürü ünlünün katıldığı bir davette, herkesin önünde bana bir söz söylemişti. Hayatım boyunca unutmadım ve gerçekten yaşadım. Bana "Sevgi'ciğim, burada gördüğün hiç kimse sana yardım etmeyecek, destek vermeyecek. Buna ben de dahilim. Çünkü çok güzel söylüyorsun, çok güzel bir sesin var ve çok gençsin, güzel bir kadınsın. Seni kimse ortamında istemez" dedi. O an çok şaşırmıştım ama yıllar içinde gerçekten de Bülent Hanım'ın bu söylediklerini yaşadım. O, "Ben de dahil" derken aslında nazire yapmıştı. "En yakınındaki dostların bile" demek istemişti aslında. Sonradan anladım."

Zaten o yıl meydana gelen büyük deprem felaketi sebebi ile albümün tanıtımını yapacak ortam da kalmadı. Tüm ülke hüzne boğulduk."

ŞİMDİYE KADAR PEK ÇOK KİŞİYE BENZETİLDİM AMA KİMSEYİ TAKLİT ETMEDİM.

"Sevgili Aşkın Tuna ile hit şarkılarından oluşan bir albüm hazırladık. Bu dönem yine bambaşka bir enteresanlık yaşadım. Albümde seslendirdiğim "Sensiz Sabah Olmuyor" isimli eser işgüzarın biri tarafından radyolara Sibel Can ismi ile servis edilmiş. Şarkı hit oldu, listelere girdi. Yıllarca bu şarkım radyolarda, YouTube'ta, digital platformlarda Sibel Can şarkısı diye yayınlandı. Ses rengimiz hiç benzemese bile enteresandır, insanlar beni Sibel Can zannederek dinledi. Herkes şarkıyı telefonlarına indirdi ama tabii ben olarak değil, Sibel Can olarak kaydetti. Ne yaptımsa bu hatayı düzelttiremedim. Ve yine enteresandır, Sibel Hanım da çıkıp "Hayır bunu ben okumadım" demedi. Sibel Can'ı çok severim ve saygı duyarım. Öyle büyük bir isimle özdeşleştirilmek elbette ki onur verici. Şimdi yakın bir zamanda neyse ki dijitalden bu yanlışlıklar ve telifler düzeltildi. Şarkı patladı ama şarkıyı benim okuduğumu kimse bilmediği için bana bir yararı olmadı."

EKRAN ÖNÜNDE İYİLİK MELEĞİ, REKLAM ARASINDA ŞEYTANA DÖNÜŞEN İNSANLAR GÖRDÜM.

"Aşkın Tuna ile TGRT televizyonunda reyting rekorları kıran G. E.'nin programına konuk olmuştuk. O dönem çok sevdiğim abim Şahin Özer ve sevgili Emel Müftüoğlu ile çalışıyordum. G. E. program boyunca bana iltifatlar, övgüler, başarı dileklerini sunarken reklam arasında onun bambaşka bir yüzü ile karşılaştım. Beni kenara çekip "Kızım sen yanlış insanlara rest çekmişsin. Şimdi bana telefon geldi, bunu programdan gönder diye baskı yaptılar. Bizim camiada bu insanların lafı ikiletilmez. Bunların suyuna git, yoksa silerler seni piyasadan. Bu da çıktığın son program olur" deyince beynimden aşağı kaynar sular döküldü."

MUTLUYUM, HER ŞEYDEN ÖNCE HUZURLUYUM

Afyon doğumlu, Çerkez kızı Sevgi Soylu. Bir

tarafı da Yörük. Halkın içinde biri yani. Senin benim gibi. Babası Cümbüş ve Ses Yıldızı olarak anılan Sefer Soylu. Müzik aşkı ve yeteneği aileden geliyor yani. Albümler yapmış, büyük isimlerle çalışmış. Özel televizyon kanallarında kadın programı, müzik eğlence programları sunmuş. Hiç bir zaman ödün vermemiş kendinden, gelen tüm ahlaksız teklifleri geri çevirmiş, masalara asla meze olmamış. Dimdik ayakta Sevgi Soylu. "Ben halk için varım. Yıllarca pek çok kanalda televizyon programları yaptım. Bir çok albümüm yayınlandı. Yurtiçi'nde, yurtdışı'nda, her yerde konserler veriyorum, sahne alıyorum. O kadar mutluyum ki, herşeyden önce huzurluyum" dedi.

Şimdi, Şerif Kayran'ın büyük desteği ile yepyeni şarkılarla yeniden sevenleri ile buluştu Sevgi Soylu.

Sözleri: Yusuf Bulut, müzik: Şerif Kayran imzalı "Günaydın Sana" isimli yeni şarkısı tüm dijital platformlarda yayınlandı. Mustafa

Beyazkuş tarafından aranje edilen bu güzel şarkının klibi ise Hekim Aydın imzalı.

Mutlaka dinleyin, çok seveceksiniz.