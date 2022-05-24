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“Şimdi Yandık” filmin basın toplantısı yapıldı

Yapımcılığını H. Hakan Eren’in yaptığı yönetmenliğini ve senaryosunu Onur Aldoğan’ın üstlendiği ‘Şimdi Yandık’ filminin basın toplantısı Bebek Hidden House Cafe’de yapıldı.

24 Mayıs 2022 Salı 12:02
“Şimdi Yandık” filmin basın toplantısı yapıldı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Tüm oyuncuların tam kadro katıldığı basın toplantısına usta tiyatrocu Tarık Papuççuoğlu damgasının vurdu. Yapılan toplu röportajda meslektaşlarına takılmadan duramayan Pabuççuoğlu, herkesi kahkahaya boğdu. Set anılarından bahseden Papuççuoğlu en çok da İrfan Kangı’ya takıldı. “Biz hep çalıştık o yattı, hiç çalışmadı” diyen usta oyuncu, seti olmadığı günler bile sete geldiği ortaya çıktı. Mikrofonu alan İrfan Kangı, “Seti yokken geliyordu ama çalışmak için değil sadece omlet yemek için geliyordu” diyerek gerçekleri ortaya çıkardı. Hızını alamayan İrfan Kangı, “Herkes o omlete bayıldı, seti olmayan sete geldi 12 de seti olanlarda sırf kahvaltı yapmak için sabah 08:00 da geldi” dedi.

Filmin senaryosunu kaleme alan ve yönetmen koltuğuna da oturan Onur Aldoğan tüm oyunculara teşekkür etti. “İnanılmaz bir iş oldu. Vodvil tarzı bir komedi yaptık bir tek müzik yoktu. Kalemimim bu denli iyi oyuncularla buluşması beni mutlu etti” diyerek herkese teşekkür etti.

Filmde kapıcı Selo karakterine hayat veren Ersin Korkut ise yaptığı esprilerle herkesi güldürdü. “Kapıcı ama öyle bildiğiniz bir kapıcı değil gözü rezidans kapıcısı olmakta ama bilmiyor ki rezidanslar da kapıcı yok” diyerek herkesi kahkahaya boğdu.

Türkiye’de bir ilke imza attı

‘Şimdi Yandık’ filminin ön hazırlık süreci titizlikle yürütüldü. Teknik ekip ve donanım bakımından Hollywood standartlarında kurulan ONN Stüdyoları’nda çekimler 3 haftada tamamlandı.

Ersin Korkut, Tarık Pabuççuoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Orçun Kaptan, İrfan Kangı, Murat Akkoyunlu, Uğur Serhan, Sinan Taşkan, Seda Demir ve Esra Sönmezer gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Şimdi Yandık filmi, 3 Haziran da vizyona giriyor.

‘Şimdi Yandık’ Hikaye

Aynı evde yaşayan 3 eski arkadaşın gün boyunca başından geçen komik olayların karşılıklı ilişkiler üzerinden anlatıldığı ve komşu, mahalleli ve akla gelmeyecek bir sürü karakterin aynı gün içinde eve gelmesiyle tımarhaneye dönen ev ortamında geçen kahkaha garantili bir durum komedisi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 24.05.2022 12:11
Anahtar Kelimeler:
Tarık Papuççuoğlu
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