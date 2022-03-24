Şimdi 90’lara Coşkulu Koro

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Türkiye turnelerinin startını da bu konserle veren “Şimdi 90’lar”, İstanbulluların tıklım tıklım doldurduğu konserlerini “Seninle Olmak Var Ya” isimli şarkıyla açtılar. Gece boyunca “Alladı Pulladı”, “Bende Hüküm Sür”, “Parolayı Söyle”, “Kara Sevda” gibi 90’ların hit şarkılarını izleyenlerle hep bir ağızdan söyleyen sanatçılar, finali coşkulu koro eşliğinde söyledikleri “İzmir Marşı” ile yaptılar.

“Şimdi 90’lar”; 9 Nisan’da İstanbul Moda Kayıkhane’de, 27 Nisan'da Çanakkale İçdaş Kongre Merkezi’nde, 28 Nisan’da İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda, 21 Mayıs’ta Ankara MEB Şura Salonu’nda sahne alacak.