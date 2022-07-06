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“Şimdi 90'lar 2” Plak Oldu

Geçtiğimiz yıl Ossi Müzik etiketiyle yayımlanan ve büyük ilgi gören “Şimdi 90'lar 2” albümü, Plak ve Ben tarafından plak formatında yayımlandı.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 13:45
“Şimdi 90'lar 2” Plak Oldu

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Prodüktörlüğünü ve yapımcılığını Hakan Erenin, müzik direktörlüğünü Metin Özülkünün yaptığı albümde; Oya - Boradan Yonca Evcimike, Eda Özülküden Seyyal Tanere kadar 90ların popüler 12 ismi, 90'larda söyledikleri hit şarkılarla yer alıyorlar.

Sibel Alaşın ilk plağı

Türkiye turnesinde olan Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Jale, Erdal Çelik, Sibel Alaşa sürpriz olarak kuliste plaklarını hediye eden Hakan Eren; Plak, Londra'da Abbey Roads stüdyolarında Nejat Pakyüz tarafından özel olarak hazırlandı ve geldiği gibi tükendi dedi. İlk defa bir plakta yer alan Sibel Alaş; Benim de nihayet plağım oldu sözleriyle, mutluluğunu dile getirdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Metin özülküOSSİ MÜZİKŞimdi 90lar 2
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