“Şimdi 90'lar 2” Plak Oldu

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Prodüktörlüğünü ve yapımcılığını Hakan Eren’in, müzik direktörlüğünü Metin Özülkü’nün yaptığı albümde; Oya - Bora’dan Yonca Evcimik’e, Eda Özülkü’den Seyyal Taner’e kadar 90’ların popüler 12 ismi, 90'larda söyledikleri hit şarkılarla yer alıyorlar.

Sibel Alaş’ın ilk plağı

Türkiye turnesinde olan Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Jale, Erdal Çelik, Sibel Alaş’a sürpriz olarak kuliste plaklarını hediye eden Hakan Eren; “Plak, Londra'da Abbey Roads stüdyolarında Nejat Pakyüz tarafından özel olarak hazırlandı ve geldiği gibi tükendi” dedi. İlk defa bir plakta yer alan Sibel Alaş; “Benim de nihayet plağım oldu” sözleriyle, mutluluğunu dile getirdi.