SİDNEY’İN EFSANE MANKENİ ‘’ ALARA ADAMS ‘’ YENİDEN DÖNÜYOR

GAZİANTEP

NİHAT İLİKCİOĞLU



Sidney'in en ünlü mankenlerinden Alara Adams annesinin rahatsızlığı ve kendisinin mayıs ayında şoförünün kullandığı araba ile zincirleme kaza ve Covid 19 nedeniyle bir yıldır podyumlardan uzak kalmıştı



Efsane manken ve film oyuncusu Alara Adams yeniden sahnelere ve vizyonlara dönüyor



TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK



Alara Adams podyumlardan gelen teklifleri ve dizi - film yapımcılarından gelen oyunculuk tekliflerini değerlendirerek tekrar mankenliğe ve oyunculuğa başlayacak.



YARDIMSEVER MANKEN’den BAĞIŞ



3 ay önce Kanserli Çocuklar yararına yapılan defilede mankenlik yapmış ve aldığı 30 bin Doları Kanserli çocukların Vakfına bağışlamıştır



NİHAT İLİKCİOĞLU