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Sidar Baran Taş Karavanı İle Geliyor!

08 Ekim 2020 Perşembe 11:07
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Sidar Baran Taş Karavanı İle Geliyor!

HABER: ASLAN SAYIM

Müzik piyasasına sunduğu 3. Şarkı çalışması Karavan ile büyük beğeni toplayan Sidar Baran Taş Söz ve bestesi kendisine ait olan "Karavan" şarkısının aranjörlüğünü Hatem Tutkus  üstlenirken, şarkıların kayıtları ise Can Stüdyolarında yapıldı. 

Cool tarzı ve kendi yazdığı şarkıları ile adından söz ettirecek olan Sidar Baran iddalı geliyor. Yeni projeler için stüdyodan çıkmayan başarılı yorumcu konserlerine de hız kesmeden devam ediyor.

Sidar Baran Taş Kimdir?

Sidar Baran Taş 14.02.1997 Hakkari doğumlu fakat 3 yaşından itibaren Ankara'da büyüdü. İlkokul-ortaokul-lise eğitimimi Ankara'da tamamladı. 5 senedir Mersin'de yaşıyor. Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama son sınıf öğrencisi 8 senedir gitar çalıyor. 5 senedir Mersin'de düzenli olarak sahne alıyor 2 sene önce "Meğersem" ve "Hani" adlı 2 şarkıdan oluşan bir single çıkardı. Şarkıların söz-müzikleri kendisine ait olup düzenlemelerini Hatem Tutkus yaptı. "Hani" şarkısının video klibi Youtube MuzikPlay kanalında mevcuttur. Zaman zaman Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlerde sahne alıyor ve halen almakta. 2019 yılında ise Milyonfest Arsuz sahnesinde yer aldı. Yeni şarkısı Karavan İle Sizlerle. 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 08.10.2020 11:08
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Sidar Baran Taş Karavanı İle GeliyorAslan Sayım
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