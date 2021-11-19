Sibel Temel, Dünya Starı Davido’yu Türkiye’ye getirdi

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

İstanbul’un gözde mekanı “SAVAGE CLUB” bu kez, dünyaca ünlü star, Afrobeats müziğin ustası Davido’yu ağırladı.

Rezervasyonların tükendiği, her kesimin kendinisi müziğin büyülü ritmine bıraktığı muhteşem gecede Davido da hayranların ilgisinden oldukça memnundu.

Savage Club’un başarılı Ceo’su (Maya) Sibel Temel “Muhteşem bir geceydi, Afrobeats müziğin dünyaca ünlü ismi Davido'yu İstanbul'da ağırlamanın gurunu yaşıyoruz, bu daha başlangıç, sürprizlerimiz devam edecek” dedi

Davido olarak tanınan 27 yaşındaki Nijeryalı sanatçının asıl adı David Adedeji Adeleke. Şarkıcı, söz yazarı ve aynı zamanda yapımcı olan Davido, 10 binlerce kişinin katıldığı ve milyon dolarlık dev konserleriyle dikkat çekiyor.