SHOW TV’den atv’ye uzanan BİR AŞK HİKAYESİ

Tören boyunca oldukça heyecanlı görünen Hazan Kutsal’a bu aşkın hikayesini bize anlatabilirmisin diye sordum o da anlatmaya başladı; Burak benim 8 yıllık yol arkadaşım. Onunla ilk keza 2011 yılında Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Radyo Marmara'da tanıştık. Aslinda ikimiz de Kocaeli Üniversitesi'nde okuyorduk ancak kampüslerimiz ayrı yerlerde olduğu için o soğuk Kasım ayına kadar hiç karşılaşmamıştık. Kocaeli'nin en çok dinlenen "Burak'la Son Durak" isimli radyo programını yaptığını öğrendiğimde giderek artan hayranlığımı benden başka kimsenin fark etmediğini zannederek geçirdim bir süre. Sonra ev arkadaşlarımla olan okul sohbetlerinin yerini "Burak'la Son Durak" almaya başladı. Tabii ki artık Kızlar da anladı benim platonik aşkımı. Daha 2 ay olmuştu. Okuldan çok radyoya gidiyordum. Burak'ı göreceğim diye her gün şıkır şıkır giyiniyordum. İlk görüşte aşk bu mu bilmiyorum ama gördüğüm ilk günden beri onunla yatıp onunla kalkıyordum. Yeşilçam gibiydi Burak. Konuşması, parlak zekası, yakışıklılığı deyim yerindeyse beni kalbimden vurmuştu :) Bazen daha güzel görünmek için kızlardan kombin yapıyordum. Tabii bizim kızlar süslü püslü…….. Güzel muhabir, yaşadığımız bu pandemi ve bütün olumsuzlukların yanında bize aşk’a dair o kadar güzel şeyler anlattıki bu sayfayı komple ona ayırsam yetmeyecekti. Ben de en kısa zamanda Aşk’a dair daha geniş bir röportaj yapmayı planlayarak Hazan ve Burak çiftine ömür boyu mutluluklar diliyorum.

Yaşar Şenyüz