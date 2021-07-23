SEZEN AKSU ŞARKILARINA ‘1977’ YORUMU

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Sezen Aksu şarkılarından 1977 yılından başlayarak bir repertuar oluşturulup çok özel bir albüm hazırlandı. Hepimizin Sezen Aksu ile aramızda çocukluk anılarımız, ilk aşk acımız, gençliğimiz, ikinci baharımız, kaybolan yıllarımız, hayatımızın her döneminde onun sözlerinin onun şarkılarının izi var. Sezen AKsu ile dünden bugüne şahane bir yolculuğumuz var.

AKSU HAYRANLARINDAN DUYGUSAL HEDİYE

Sezen Aksu’nun doğum gününde hayranlarından çok anlamlı bir de hediye geldi. İnstagramda yer alan Sezen Aksu hayran sayfalarının ekipleri biraraya gelerek tüm Türkiye’deki hayranlara çağrı yapıldı. Hayvan severliliğiyle tanınan Sezen AKSU’yu duygulandıran sürpriz ortaya çıktı. Sezen Aksu’nun şarkılarından isim vererek sokak kedileri için kedi evleri yaptılar.

Rengarenk kedi evleri Türkiye’nin dört bir yanında ihtiyaca göre yerleştirildi. O kedi evlerinin görüntülerinden de bir klip hazırlandı. Hayranlar sosyal medyada kedi evlerinin yaygınlaşması için ‘Biraz pati biraz Sezen’ etiketiyle bir de kampanya başlattılar.