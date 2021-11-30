Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,809.65
ALTIN
763.85
DOLAR
13.38
STERLİN
17.73
EURO
15.10
Öğretim Elemanı Alınıyor
Öğretim Elemanı Alınıyor
Geçici İşçi Alımı Yapılacak
Geçici İşçi Alımı Yapılacak
Fırat Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
Fırat Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
36 adet tarla ihale usulü ile kiraya veriliyor 
36 adet tarla ihale...
Sözleşmeli Personel Alınacak
Sözleşmeli Personel Alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sezen Aksu'nun ‘Deli Divane’ şarkısına SUDENUR Yorumu! 

30 Kasım 2021 Salı 16:55
3 Okunma
Sezen Aksu'nun ‘Deli Divane’ şarkısına SUDENUR Yorumu! 

ASLAN SAYIM

Geçen hafta yeni teklisi DELİ DİVANE şarkısını müzik piyasasına sunan Sudenur  daha önce Zinet Sali'nin de yorumladığı sezen aksu şarkısı ile dikkatleri üzerine çekti...

 İlk kez 2013 yılında 'Aşkın 6 Hali' albümü ile adından söz ettiren  Sudenur,daha sonra 'Belki' ve 'Aşk bu' tekli şarkıları ile müzik yolculuğuna kendi yaptığı şarkıları ile devam etti...

"Sezen Aksu şarkısı okumak hayalimdi" diyen Sudenur ilk kez  söz ve müziği başkasına ait bir eserle müzik dinleyicilerine Dinç müzik Prodüksiyon  etiketi ile merhaba derken,tüm çalışmalarında olduğu gibi yeni teklisi söz&müziği Sezen Aksu'ya ait olan DELİ DİVANE şarkısında uzun yol arkadaşım dediği müzizyen&aranjör Cüneyt Yalmaz imzası bulunuyor...

Çok küçük yaşlarda müziğe şarkı sözü ve besteler yaparak başlayan Sudenur,eksik yanım dediği  ses eğitimi için  Süheyla Yengi'den ders alıyor...

Son Güncelleme: 30.11.2021 16:57
Anahtar Kelimeler:
Sezen Aksunun Deli Divane şarkısına SUDENUR Yorumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özay Günay Müzik Dünyasını "Salla"dı!
Özay Günay Müzik Dünyasını "Salla"dı!
Kemali’den film gibi klip
Kemali’den film gibi klip
Emrah Akduman Bebeğin Cinsiyetini Açıkladı
Emrah Akduman Bebeğin Cinsiyetini Açıkladı
Kuba Dragos'ta Nejat Alp rüzgârı
Kuba Dragos'ta Nejat Alp rüzgârı
Volkan Köksal’ın Yeni Şarkısı ‘Zordayım’ Yayında!
Volkan Köksal’ın Yeni Şarkısı ‘Zordayım’ Yayında!
MUSA GEZER, TRAFİK POLİSİNİN HALAYI İLE SOSYAL MEDYA’DA VIRAL OLDU 
MUSA GEZER, TRAFİK POLİSİNİN HALAYI İLE SOSYAL MEDYA’DA VIRAL OLDU 
DEMET AKALIN SEVGİSİ YAĞMUR DİNLEMEDİ
DEMET AKALIN SEVGİSİ YAĞMUR DİNLEMEDİ
Gökalp Ergen’den 10 şarkılık yeni albüm “Ölülere Masallar”
Gökalp Ergen’den 10 şarkılık yeni albüm “Ölülere Masallar”
Brianna Antalya'ya geliyor
Brianna Antalya'ya geliyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma