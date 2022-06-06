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Şeyma Subaşı'nın golf merakı

İstanbul’un ilk açık hava kültür ve sanat alanı olan “YENİ BİR YAŞAM” etkinlik alanı hafta sonu MEF Uluslararası okullarına ev sahipliği yaptı.

06 Haziran 2022 Pazartesi 12:01
Şeyma Subaşı'nın golf merakı

HABER: BURHAN AKDAĞ

Okul yöneticileri, öğretmenleri, veliler ve öğrenciler Kemerburgaz Kent Ormanı, içindeki YBY alanında keyifli bir hafta sonu geçirdiler. MEF Festivaline yüzlerce öğrenci ve aileleri güzel havanın ve doğanın tadını çıkardılar.

Mef Uluslararası okulu öğrencisi Mesila Ilıcalı’da annesi Şeyma Subaşı ile katıldı. Acun Ilıcalı yoğun programına rağmen festivale kısa bir sürede olsa uğradı.

Melisa Ilıcalı arkadaşları ile Yby alanında kurulan oyunlar ile unutamayacakları bir hafta sonu yaşadılar, eğlenerek, doğanın ve parkın tadını çıkaran Melisa Ilıcalı en çok minder ile kayarken eğlendi. Melisa Ilıcalı arkadaşları ile eğlenirken annesi Şeyma Subaşı ise Mini golf akademi sahasında Golf eğitmeni Nuri Ömüroğlu’undan Golf eğitimi aldı. Öncelikle golf sopasının tutumu ile başlayan kısa eğitim daha sonra topa vurma teknikleri ile devam etti.

Şeyma Şubası golf eğitimi alırken ve kızını eğlenirken çektiği görüntüleri her zaman olduğu gibi sosyal medya hesabından paylaştı…

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Şeyma SubaşıAcun ılıcalıMelisa ılıcalı
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