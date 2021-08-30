Seyfullah Çakmak yeni çalışması ”Sevgili (s.a.v)” ile büyük beğeni topladı!

HASRET DİLEK DELİER

Sözleri İbrahim Cuşan’a bestesi ise Abdullah Evliyaoğlu’na ait olan eserin aranjesini Yavuz Taşkın hazırladı. Fırça Adam Ajans’ın çektiği video klibin yönetmen koltuğunda Saddam Batman oturuyor.

Çakmak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; ”Kainatın eşsiz güneşi, Alemlere Rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) efendimize ithafen yazılan bu eseri, siz kıymetli dinleyicilerimizle buluşturmamızı nasip eden Alemlerin Rabbi olan Allah’a sonsuz şükürler olsun. Ülkemizin ve dünyanın içinden geçmekte olduğu bu zor günlerde, unuttuğumuz manevi değerlerimizi hatırlamamıza yardımcı olması, salat-ü selam ile efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’i yad edebilmemize vesile olması adına “Sevgili” (s.a.v) eserimizi bir demet buket olarak siz kıymetli dinleyicilerimize armağan ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sanatçı yeni çalışması ‘’Sevgili (s.a.v) ile ilgili daha eser yayınlanmadan çok güzel tepkiler aldığını ifade etti. Yeni projeleri için ise şimdiden hazırlıklara başladı. Yakın bir zaman içerisinde yeni projesi için somut adımları atacağını dile getirirken, dinleyicileri güzel sürprizlerin beklediğini söyledi.

Youtube linki: https://www.youtube.com/watch?v=8weHLdb-xrQ

Sevgili (s.a.v) sözleri:

Sevgili Allah’ın Habibi

Sensin Alemlere Rahmet olan Nebi

Sevgili nübüvvetin sahibi

Sensin tüm dertli gönüllerin tabibi

Lailaheillallah Muhammed Rasulullah

Lailaheillallah Aleyhi Salatullah

Allahümme Salli ala Muhammed

Ve ala Alihi vesahbihi vesellim

Allahümme Salli ala Nuril Ayni

Ve ala alihi kema yenbaği

Sevgili Allah’ın Rasulü

Sensin aşk bahçesinin solmayan gülü

Sevgili kâinatın nuru

Sensin biçare gönüllerin huzuru

Lailaheillallah Muhammed Rasulullah

Lailaheillallah Aleyhi Salatullah

Allahümme Salli ala Muhammed

Ve ala Alihi vesahbihi vesellim

Allahümme Salli ala Nuril Ayni

Ve ala alihi kema yenbaği