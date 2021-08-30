Seyfullah Çakmak yeni çalışması ”Sevgili (s.a.v)” ile büyük beğeni topladı!

HASRET DİLEK DELİER
Sözleri İbrahim Cuşan’a bestesi ise Abdullah Evliyaoğlu’na ait olan eserin aranjesini Yavuz Taşkın hazırladı. Fırça Adam Ajans’ın çektiği video klibin yönetmen koltuğunda Saddam Batman oturuyor.
Çakmak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; ”Kainatın eşsiz güneşi, Alemlere Rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) efendimize ithafen yazılan bu eseri, siz kıymetli dinleyicilerimizle buluşturmamızı nasip eden Alemlerin Rabbi olan Allah’a sonsuz şükürler olsun. Ülkemizin ve dünyanın içinden geçmekte olduğu bu zor günlerde, unuttuğumuz manevi değerlerimizi hatırlamamıza yardımcı olması, salat-ü selam ile efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’i yad edebilmemize vesile olması adına “Sevgili” (s.a.v) eserimizi bir demet buket olarak siz kıymetli dinleyicilerimize armağan ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Sanatçı yeni çalışması ‘’Sevgili (s.a.v) ile ilgili daha eser yayınlanmadan çok güzel tepkiler aldığını ifade etti. Yeni projeleri için ise şimdiden hazırlıklara başladı. Yakın bir zaman içerisinde yeni projesi için somut adımları atacağını dile getirirken, dinleyicileri güzel sürprizlerin beklediğini söyledi.
Youtube linki: https://www.youtube.com/watch?v=8weHLdb-xrQ
Sevgili (s.a.v) sözleri:
Sevgili Allah’ın Habibi
Sensin Alemlere Rahmet olan Nebi
Sevgili nübüvvetin sahibi
Sensin tüm dertli gönüllerin tabibi
Lailaheillallah Muhammed Rasulullah
Lailaheillallah Aleyhi Salatullah
Allahümme Salli ala Muhammed
Ve ala Alihi vesahbihi vesellim
Allahümme Salli ala Nuril Ayni
Ve ala alihi kema yenbaği
Sevgili Allah’ın Rasulü
Sensin aşk bahçesinin solmayan gülü
Sevgili kâinatın nuru
Sensin biçare gönüllerin huzuru
Lailaheillallah Muhammed Rasulullah
Lailaheillallah Aleyhi Salatullah
Allahümme Salli ala Muhammed
Ve ala Alihi vesahbihi vesellim
Allahümme Salli ala Nuril Ayni
Ve ala alihi kema yenbaği
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