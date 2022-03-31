Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.241,67
ALTIN
911,63
DOLAR
14,67
STERLİN
19,30
EURO
16,31
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Ordu Üniversitesi Sözleşmeli (4/B) Destek Personeli alacak
Ordu Üniversitesi Sözleşmeli (4/B)...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli (4/B) Personel alım ilanı
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli (4/B)...
Karadeniz Teknik Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi 4/B...
Kamu İhale Kurumu 8 Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdam Edecek
Kamu İhale Kurumu 8...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sevtap Sonu ve Mustafa Yılmaz’dan “Salla da Gitsin Ankaralı” Şarkısının Klibi Köln’de çekildi

Sevtap Sonu ve Mustafa Yılmaz “Salla da Gitsin Ankaralı” şarkısına Almanya’da Klip Çektiler. Sevtap Sonu ve Mustafa Yılmaz Düet Şarkılarına, Almanya’da Klip Çektiler. Sevtap Sonu ve Mustafa Yılmaz’dan “Salla da Gitsin Ankaralı” Şarkısı Grand Müzik Etiketiyle Tüm Dijital Platformlarda Yayında

31 Mart 2022 Perşembe 12:04
Sevtap Sonu ve Mustafa Yılmaz’dan “Salla da Gitsin Ankaralı” Şarkısının Klibi Köln’de çekildi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Fantezi müziğin başarılı şarkıcısı Mustafa Yılmaz, Türk Halk Müziğinin sevilen ismi Sevtap Sonu ile düet yaptı. Yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği single, Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözü, müziği, Engin Küçük’e ait olan “Salla da Gitsin Ankara’lı” şarkısının klibinin çekimleri Almanya Köln şehrinde çekildi, klibin yönetmenliğini Grand Müzik Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Güneş üstlendi, yaklaşık 20 kişilik bir ekiple çekilen klip, masa başında samimi ve eğlenceli görüntülerle çekildi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sevtap SonuMustafa YılmazSalla Da Gitsin Ankaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burcu Sapmaz’dan yeni tekli: ‘İzleme Beni’
Burcu Sapmaz’dan yeni tekli: ‘İzleme Beni’
Erbil'den Seda'ya: “6. Nikahına gidememiştim. 7'ye giderim olmazsa 8'e yetişirim"
Erbil'den Seda'ya: “6. Nikahına gidememiştim. 7'ye giderim olmazsa 8'e yetişirim"
RÜYA GİBİ GELİNLİK DEFİLESİ İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİ
RÜYA GİBİ GELİNLİK DEFİLESİ İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİ
"Sahne Serüvenim Orduevlerinde Başladı”
"Sahne Serüvenim Orduevlerinde Başladı”
DEV ORGANİZASYON: ‘’MY FEST GERMANYA’’
DEV ORGANİZASYON: ‘’MY FEST GERMANYA’’
Emre Aşık’ın 20 Yaş Küçük Sevgili Melisa Özmen Aşk İddası! 
Emre Aşık’ın 20 Yaş Küçük Sevgili Melisa Özmen Aşk İddası! 
Faisal Holding ile 500 Milyon Dolarlık Yatırım İçin Sharjah’da İmzalar Atıldı!
Faisal Holding ile 500 Milyon Dolarlık Yatırım İçin Sharjah’da İmzalar Atıldı!
Bahadır Tatlıöz Batman Üniversitesi Öğrencileriyle buluştu
Bahadır Tatlıöz Batman Üniversitesi Öğrencileriyle buluştu
60. Yıl Avrupa Marka Ödülleri Sahiplerini Buluyor!
60. Yıl Avrupa Marka Ödülleri Sahiplerini Buluyor!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma