Sevtap Sonu ve Mustafa Yılmaz’dan “Salla da Gitsin Ankaralı” Şarkısının Klibi Köln’de çekildi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Fantezi müziğin başarılı şarkıcısı Mustafa Yılmaz, Türk Halk Müziğinin sevilen ismi Sevtap Sonu ile düet yaptı. Yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği single, Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözü, müziği, Engin Küçük’e ait olan “Salla da Gitsin Ankara’lı” şarkısının klibinin çekimleri Almanya Köln şehrinde çekildi, klibin yönetmenliğini Grand Müzik Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Güneş üstlendi, yaklaşık 20 kişilik bir ekiple çekilen klip, masa başında samimi ve eğlenceli görüntülerle çekildi.