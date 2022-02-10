"Sevgililer Günü'nün anlamı yok"

HABER: DİNÇER KARACALAR

Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı EMITT, iki yıl aradan sonra İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı.

Fuarın ilk gününe Balıkesir Sındırgı Belediyesi alanında mini bir defileye katılan Gizem Özdilli ve Ece Gürsel damga vurdu.

3000 yıllık Yağcı Bedir halılarının desenleri kullanılarak yapılan abiye ve kaftanlar Ece Gürsel ve Gizem Özdilli tarafından tanıtıldı. Çoban stilist olarak tanınan modacı Mustafa Şahin tarafından tasarlanan kıyafetler Akpınar yaşam merkezinde dikildi. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ın ev sahipliğindeki tanıtımda Gizem Özdilli nazar boncuklu, Ece Gürsel’de Eli Belinde adı verilen kıyafeti tanıttı. Defile sonrası basın karşısına çıkan mankenler "sevgiler gününün bir anlam ifade etmediğini belirtirken o günü kutlamayalı yıllar oldu. Hayatımızda kimse yok o gün evdeyiz" dediler