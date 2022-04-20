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Sevgi Fırat'dan Müstehak'

20 Nisan 2022 Çarşamba 11:52
Sevgi Fırat'dan Müstehak'

Haber: Murat Uygur 

Sevgi Fırat, katıldığı Rising Star Türkiye ses yarışmasında Christina Aguilera'nın 'Hurt' isimli parçasını seslendirdi ve gecenin en yüksek puan seviyesini alarak Rising Star Türkiye’de isminden söz ettirdi. 

 Bir çok ünlü yapımcıdan teklif aldı ve bunun üzerine müzik hayatına adım atmış oldu.

Popüler müziğin sevilen isimlerinden Sevgi Fırat, sevenlerine sürpriz yaparak 2020’nin son günlerine yakışan güzel bir şarkı ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Türkiye'de oldukça dinlendi ve başarılarına devam etti. 

Başarılı Sanatçı çok yakın bir zamanda sevenlerine mesajı var beklemede kalın yakın zamanda çok konuşulacak bir şarkım geliyor dedi  ve müjdeyi verdi.

Ünlü şarkıcı Sevgi Fırat, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Sevgi Fıratdan Müstehak
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