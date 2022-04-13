Sevenlerine Bayram Sürprizi Yapacak

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Kendi bestelerinin yanı sıra seslendirdiği birçok eserle yıllardır müzik dünyasının sevilen isimleri arasındaki yerini koruyan Neveser Gerginok, alaturka ezgilerden oluşan "Yanımdaki Sevgilim" şarkısı ile sevenlerinden bir kez daha tam not aldı.

Kuzey Yapım etiketiyle dijital platformlarda olan "Yanımdaki Sevgilim"in sözleri Güzide Füsun Arkış'a, müziği ise Ömer Öcal'a ait. Mix mastering'ini Candar Köker'in yaptığı şarkının İstanbul Stüdyoları'nda çekilen nostaljik klibinin yönetmenliğini de Candar Köker üstlendi.

Yeni iki şarkı için stüdyoya giren Neveser Gerginok bayramda sevenlerine yeni şarkılarıyla bahar sürprizi yapmaya hazırlanıyor.