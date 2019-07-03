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Sevda’nın tokatı…

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Sevda’nın tokatı…

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

03 Temmuz 2019 Çarşamba 19:05
18 Okunma
Sevda’nın tokatı…

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Yıllar önce canlı yayında Hande Ataizi’ne attığı tokatla hafızalara kazınan Sevda Demirel yaklaşık 10 yıl sonra  tekrar sahnelere dönmüş. Kulağımıza gelen haberlere göre Demirel SEVDA TOKATI adlı bir single şarkısı için stüdyoya girmiş ve son hızla şarkıya bir de klip çekilmiş. Henüz  hangi firmadan çıkacağı bilinmeyen şarkının klibinde yönetmen koltuğuna Erkan Naz oturmuş.

Her çarşamba Anadolu yakasında ki Cakılkeyf restaurant’ta sahne almaya başlayan Sevda Demirel’i dostları da yanlız bırakmayarak sık sık ziyaret ediyormuş. Çok yakın bir zamanda magazin sayfalarında tekrar bol bol göreceğimizi umduğum Demirel magazin gazetelerine dağıtmak üzere Şile sahillerinde bir de mayo ve bikini ile fotoğraf çekimi de gerçekleştirmiş, fiziğine ve güzelliğine çok güvenen Sevda Demirel bu fotoğrafları sıfır photoshop ile gazetelerin magazin bölümlerine servis etmeyi planlıyormuş. Ne diyelim bu kızda bu hırs varken bir çok tv kanalında tekrar göreceğimiz kesin,  ama inşallah önceki tokat olayından ders çıkartmıştır ve tekrar birilerini tokatlamaz. Bizden Söylemesi.

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Anahtar Kelimeler:
Sevda DemirelErkan Naz
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