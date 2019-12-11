Sevda Giray 23 yıl sonra…

YAŞAR ŞENYÜZ/İSTANBUL



Türk müziğinin güçlü sesi Sevda Giray, Sibel Can'ın 23 yıl önce seslendirdiği 'Unuttu Seni' şarkısını yeniden seslendirdi. 90'lı yıllara damga vuran şarkıyı cover'layarak single olarak çıkaran Sevda Giray, Teoman Topçu yönetmenliğinde çekilen klip için kamera karşısına geçti. Sözleri Sibel Karabaş'a, müziği Ercan Irmak'a ait olan şarkının aranjesi Selim Çaldıran'a ait. Zeynep Abidin Ağgül'e verdiği pozlarla da çok konuşulan Sevda Giray, güzelliğiyle dikkat çekti. Slow şarkılarda daha başarılı olduğunu söyleyen Sevda Giray, bunu 'Unuttu Beni' ile herkese gösterdi. Sanatçı, kısa sürede çok sevilen şarkının gördüğü ilgiden çok memnun olduğunu dile getirdi.