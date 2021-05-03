Setlerden pistlere

HABER: DİNÇER KARACALAR

Set dışında bulduğu her fırsatta direksiyon başına geçen Işık, tam bir hız tutkunu olduğunu söyledi. “Benim hız tutkum çocukluğumdan başlıyor. Çocukken luna parka giderdik. Ben her zaman hız trenine binmek isterdim. Şimdi bu tutkumu güvenli şekilde yapmak için profesyonel ekipten dersler alıyorum” dedi. Pandemi sürecinde F1 yarışlarını da ekran başında takip eden güzel oyuncu, Haziran ayında Türkiye’de gerçekleşecek yarış için sabırsızlandığını söyledi.