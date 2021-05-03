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Setlerden pistlere

Son zamanların en iddialı isimleri arasında yer alan ve yeteneği dışında güzelliği ile de göz kamaştıran Selin Işık, oyunculuğun yanı sıra motor sporlarına ilgisinin olduğu ortaya çıktı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:18
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Setlerden pistlere

HABER: DİNÇER KARACALAR

Set dışında bulduğu her fırsatta direksiyon başına geçen Işık, tam bir hız tutkunu olduğunu söyledi. “Benim hız tutkum çocukluğumdan başlıyor. Çocukken luna parka giderdik. Ben her zaman hız trenine binmek isterdim. Şimdi bu tutkumu güvenli şekilde yapmak için profesyonel ekipten dersler alıyorum” dedi. Pandemi sürecinde F1 yarışlarını da ekran başında takip eden güzel oyuncu, Haziran ayında Türkiye’de gerçekleşecek yarış için sabırsızlandığını söyledi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Selin IşıkSetlerMotor SporlarıOyuncu
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