Sessiz Sakin Göcek Tatili

HABER: DİNÇER KARACALAR

Estesante Kliniklerden sonra, Estesenta Beauty markasıyla da başarılarından söz ettiren cemiyet hayatının sevilen ismi ünlü iş kadını Şebnem Demir Göcek tatilinde İstanbul’un kalabalık havasından kaçıp yorgunluk atıyor. Yeni sezon öncesi kısa bir tatil keyfi yapıp, iyi bir enerji ile dönmeyi hedefleyen Şebnem Demir’in keyfi bir hayli yerindeydi.

İstanbul Almanya ve Hollanda ‘da 10 şubesi Estesante klinik kurucusu Şebnem Demir, plastik cerrahi, saç ekimi ve medikal estetik alanında sağlık turizmindeki başarılarıyla da tanınıyor.