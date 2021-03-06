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Sesim Yaratılıştan Ötürü Sıla'ya Benziyor" 

Sesi Sıla'ya benzetilen Gökçe Türk, "Sesim yaratılıştan ötürü Sıla'ya benziyor, herhangi bir taklit durumu söz konusu değil" dedi

06 Mart 2021 Cumartesi 15:07
13 Okunma
Sesim Yaratılıştan Ötürü Sıla'ya Benziyor" 

İSTANBUL- 2018 yılında yılında çıkardığı Beyefendi adlı tekli single'ı ile adından çok söz ettiren pop müziğin genç ismi Gökçe Türk'ün DMC etiketli yeni tekli çalışması "Bayram" da büyük beğeni topladı. Söz ve müziği Emircan İğrek'e ait çalışmanın müzik direktörlüğünü İsra Gülümser, düzenlemesini de Cenk Erdoğan yaptı. Dijital platformlarda yayınlanan şarkının klibini de Onur Kök yönetti. Sesi, pop müziğin ünlü ismi Sıla'ya benzetilen Gökçe Türk, "Sesim yaratılıştan ötürü Sıla'ya benziyor, herhangi bir taklit durumu söz konusu değil" dedi.

ELİF HAYVALI

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Anahtar Kelimeler:
SılaGökçe TürkBayramElif Hayvalı
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