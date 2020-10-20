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SESİM, BESTELERİM VE BEN YARIŞIYORUZ

ERTUNÇ yeni single çalışması ‘Derin Uykum’u müzikseverlerle paylaştı

20 Ekim 2020 Salı 15:25
5 Okunma
SESİM, BESTELERİM VE BEN YARIŞIYORUZ

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Genç müzisyen ERTUNÇ yeni single çalışması ‘Derin Uykum’u müzikseverlerle paylaştı. Söz ve müziği Ertunç’a ait olan şarkının video klibi Side Antik şehri ve Apollon tapınağında özel izin alınarak 3 günde tamamlandı.

Büyük bir hayran kitlesi olan genç şarkıcı bu projesinde de oldukça iddialı. Söz yazan, beste yapan ve kendi şarkılarını yorumlayan Ertunç, aynı zamanda yakışıklılığıyla da dikkat çekiyor.

Ertunç, bu çok yönlü durumunu “Sesim, bestelerim ve ben yarışıyoruz.” diyerek özetliyor. Müzik sektöründe kuralların artık değiştiğini, bazı şeylerin eskisi gibi olmayacağını dolayısıyla rekabetin de değiştiğini, iyi müzik yapan herkesin şartlarının eşit olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.

Dünyadan İlham Alıyorum

“Her insan yaşadıklarının bir karmasıdır.” diyen genç şarkıcı Ertunç, kendisinin de bu zamana kadar dinlediklerinin bir karması olduğunu ve şu ana kadar dinlediği tüm müzikleri harmanlayarak sevenlerine sunduğunu dile getirdi.

Genç müzisyen Türkiye’deki müzik tarzının da evrim geçirdiğini, Türk müziğinin dünyaya kayıtsız kalamadığını ve bu durumun kendi bestelerine yansıdığını ve dünyadan ilham aldığını söyledi.

Önce Vatan Gazetesi

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