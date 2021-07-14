Sertab Erener’den Yeni Versiyon ‘Ateşle Barut’

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Sertab Erener’den 30 Yıl Sonra Yeni Versiyon ‘Ateşle Barut’

Sanatçının 30 yıllık müzik kariyerinde biriktirdiği şarkıları bir arada topladığı “HER DEM YEŞİL” albümünün ikinci şarkısı Ateşle Barut oldu. Sözü; Aysel Gürel, bestesi; Garo Mafyan’a ait olan şarkının yeni versiyonunda düzenlemede Ozan Yılmaz, kayıtta Emre Kula, elektrik gitarda Gültekin Kaçar, bas gitarda ise Eser Ünsalan yer aldı.

30 yıl sonra yeni çıkan versiyonunda Sezen Aksu yeni bir dörtlük daha yazdı şarkı için Sertap Erener “Albümler bittiğinde bir daha kendimi dinlemeyi hiç sevmem. Çünkü şurasını şöyle söyleseydim ah keşke şurayı düzeltseydim dediğim ve beğenmediğim yerler olduğu için dinlemem. Ama mesela bir yere gidersin oturursun aniden eski albümlerinden bir şarkı çalmaya başlar ve iste hemen o his yakalar seni ve içinden “kesin daha iyisi olurmuş” dersin. İşte şimdi daha iyi olurmuş dediğim ne varsa onları buluyorum, içimdeki başka şarkıcılara yer açıyorum ve çok eğleniyorum. Ateşle Barut 30 yılın birikimi ile bu şarkıyı bilenler için değişik, ilk kez dinleyenler içinse sevdikleri bir şarkı olur umarım. Dedi ve not olarak ekledi

1. Şarkının temposu hızlandı, şarkının tonu değişti. 2.Sezen’im şarkıya bir dörtlük daha yazdı ve çok güzel oldu. 3. Sonunda şarkının eksik kaldı diye düşündüğüm orta bölümü de 30 yıl sonra tamamlanmış oldu. 4.Ozan, biz şahane bir ekibiz bir kere daha söylemek istedim. 5. Emre, pandemi yüzünden kimselerle yakın çalışamıyoruz diye 1,5 yıldır bütün kayıtlarımı yapar hiç de şikâyet etmez teşekkür ederim….