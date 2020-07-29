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SERSERİ DERVİŞ AYNUR HAŞHAŞ; ‘MELAMET HIRKASI’NI KLİPLENDİRDİ

İstanbul doğumlu sanatçılarımızdan olan Aynur Haşhaş; kendisini Nişantaşı’nda konservatuar okuduktan sonra Anadolu’yu karış karış dolaşan bir ”Serseri Derviş” olarak tanımlıyor. En çok ‘Doldur Meyhaneci’ adlı türkü ile tanıdığımız sanatçı, geçtiğimiz gün konservatuarını okuduğu Nişantaşı’nda bulunan Van Kahvaltı Salonunda magazinci dostları ile bir araya gelerek yeni albümü Pervane’de bulunan türküsü Melamet Hırkası’nın klibini tanıttı.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 13:16
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SERSERİ DERVİŞ AYNUR HAŞHAŞ; ‘MELAMET HIRKASI’NI KLİPLENDİRDİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ


Ünlü halk ozanı Arif Sağ’ın talebelerinden olan, derlemeci ve araştırmacı kadın sanatçılarımızdan Aynur Haşhaş ‘Pervane’ adlı albümde yer alan “Ben Melamet Hırkasını’ adlı türküye çektiği klip’ için magazin basınından gazeteci dostları buluştuğu kahvaltıda radyocu arkadaşları ve ünlü sunucu Gülgün Feyman da kendisini yalnız bırakmadı.

İlk albümü Arif Sağ tarafından yayınlanan Aynur Haşhaş aynı zamanda Semah ve tiyatroya da gönül vermiş bir sanatçı. Halk müziğine büyük bir aşkla bağlı olan Haşhaş türkü söylemeyi bir ibadet gibi gördüğünü belirtiyor.

Koronalı günlerde gönüllerin karanlığında kendime ve türkü sevenlere birazcık ışık olmak istedim, diyen Aynur Haşhaş’ın Pervane adlı albümünde bulunan, müziği geleneksel Anadolu motiflerini taşıyan, sözleri Seyid Nesili’ye ait, “Ben Melamet Hırkasını’’ adlı türkü için birde klip çekti. Hayranlarından gelen yoğun istek üzerine çekilen klip için mekan olarak Göztepe Şahkulu Dergahı kullanıldı. Klibin yönetmen koltuğuna Uğur Emre Torğut oturuken, Yapımcılığını Ali Haydar Timisi üstlendi.

Aynur Haşhaş; Çok severek okuduğu türküye çektikleri bu klibin bütün güzel gönüllerde vücut bulmasını istediğini söyledi. Bu albüm sonrasında Koreografi’li, semahlı, içinde halk oyunlarının da olduğu, bir halk türküleri projesi hazırladığını ve bunu sahneye koymayı çok arzu ettiğini anlatan güzel türkücü bütün konuklarla tek tek ilgilendi

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
SERSERİ DERVİŞ AYNUR HAŞHAŞMELAMET HIRKASIYaşar Şenyüz
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