Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1564
ALTIN
441.906
DOLAR
7.3690
STERLİN
10.1146
EURO
8.9518
Malkara Otogarı'ndaki 11 adet işyeri kiralanıyor
Malkara Otogarı'ndaki 11 adet...
Bakanlıktan satılık kum ocağı
Bakanlıktan satılık kum ocağı
TÜBİTAK 90 personel alacak
TÜBİTAK 90 personel alacak
Konut alanı ve zeytinlik nitelikli 9 arsa satışa çıkarıldı
Konut alanı ve zeytinlik...
Konteyner Kentte Bakım Onarım İşi Yaptırılacak
Konteyner Kentte Bakım Onarım...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Serkan Candaş her geçen gün başarılarına yenisini ekliyor!

Medya sektörü denince akla ilk gelen isim o! Adeta bu sektör için yaratılmış farklı, kendine has çalışma stiline sahip, özel bir zekâ…

21 Ocak 2021 Perşembe 15:25
9 Okunma
Serkan Candaş her geçen gün başarılarına yenisini ekliyor!

HABER: ASLAN SAYIM


Basın ve Medya sektörüne gazetecilikle ilk adımını atan Serkan Candaş 19 yıllık bir deneyime sahip,mesleğine aşık, sektöre atıldığı günden bugüne değinçalışma hayatında doğru haber anlayışı, objektif bakış açısıyla, dikkat çeken ve özgün fikirleri ile sektöre yön vermekte olan başarılı bir gazeteci. Profesyonel çalışma şekliyle medya sektörüne farklı bir soluk getirmiş olan Candaş, gazeteciliğinin yanı sıra PR & Basın Danışmanlığı da yapmakta. 

Eş zamanlı olarak birçok haber sitesi ve gazeteningenel yayın yönetmenliğini başarı ve titizlikle icra eden Candaş, konusunda etkin ve nitelikli hizmetvermesi ile dikkat çekmekte. Hedeflerinin arasında özellikle sektöre yenilikler katmak, doğru habercilikten sapmadan mesleğini daha ileriye taşımak için dur durak bilmeden çalışmalarını sürdürmekte.

39 yaşında, 13 ödül!

Neredeyse gazeteciliğe başladığı ilk yıllardan itibaren adından söz ettirerek ülkemizde düzenlenen Engelli dostlarımız ve sokak hayvanları için gerçekleştirdiği projeler, Yardım konserleri ve sektördeki üstün başarısı ile başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere birçok devlet kurumuvakıfözel sektör ve dernekler tarafından ödüllere ve plaketlere layık görüldü.

Adeta bu sektör için yaratıldığına inanan Serkan Candaş başarısının sırrını şu cümlelerle ifade ediyor;“Başarı için çok çalışmak, çok okumak, kendini geliştirmek, çağa ve teknolojiye ayak uydurmak gerekir ve ayrıca sanatçılara, iş insanlarına, firmalara ve kurumlara tavsiyem; PR & Basın Danışmanlığı uzmanlık işidir ve başarılı olabilmek için en iyi uzmanla çalışmak gerekir.”

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 21.01.2021 15:34
Anahtar Kelimeler:
Serkan Candaş Her Geçen Gün Başarılarına Yenisini EkliyorAslan Sayım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cihan Deyanç’tan ilk tekli
Cihan Deyanç’tan ilk tekli
‘’BURAK SENSE’’NİN İDDİALI ÇIKIŞI!  
‘’BURAK SENSE’’NİN İDDİALI ÇIKIŞI!  
‘Kimsenin gidemediği yere’ giden adam
‘Kimsenin gidemediği yere’ giden adam
Evlenmek istiyorum
Evlenmek istiyorum
Menajerlerin savaşı kızışacak
Menajerlerin savaşı kızışacak
Mega Star Tarkan 2021’e ‘Hodri Meydan’ dedi
Mega Star Tarkan 2021’e ‘Hodri Meydan’ dedi
Ünlü modacı Cafer Andıç’tan büyük bir proje!
Ünlü modacı Cafer Andıç’tan büyük bir proje!
Grup Koridor'un Yeni Klibi 20 Ocak'ta Dinleyicilerle Buluşuyor..
Grup Koridor'un Yeni Klibi 20 Ocak'ta Dinleyicilerle Buluşuyor..
TEOMAN ’ELEKTRİK GRUP’ ONLİNE KONSERİ 23 OCAK’TA
TEOMAN ’ELEKTRİK GRUP’ ONLİNE KONSERİ 23 OCAK’TA

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma