Seren Uzun Tüm Türkiye ‘yi Oynatacak...

HABER: DİNÇER KARACALAR

Memleketi Trabzon başta olmak üzere Rize ve çevre ilçelerinde çekilen klipte ;yöresel kıyafetin yanı sıra Kendi tarzına uygun görselliğiyle de dikkat çekecek Seren Uzun; Bu aralar çok sıkıntılar yaşadık. Hep beraber eğlenebileceğimiz bir şarkı oldu. Şarkımızla Herkes oynayacak, dedi. 28 ağustos Cuma akşamı Goed Müzik etiketi ile Netd Youtubekanalında ve tüm dijitallerde yayınlanan şarkı özellikle Karadenizliler taraf ından çok beğenildi.

Şarkı Dükkanın da kaydedilen’’ Sevda Özü’’ isimli şarkının sözleri Sema İnal ‘a , bestesi Sema İnal ,Ceydar İmzası taşıyor. Aranje Ceydar’a ,mix,mastering Buğra Kunt,kemençe sesi ise Mehmet Erkan ‘a ait.

Video klip ; Deniz Akkabak yönetmenliğinde , Ahmet Berk Taşcı görüntü yönetmenliğinde profesyonel bir ekip ile çekildi. Seren Uzun ‘un “Sevda Özü “ isimli video klibi müzik kanallarında yerini almaya hazır.



