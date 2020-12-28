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Seren Uzun ‘dan ‘’Gürcü ‘’ yorumu! 

28 Aralık 2020 Pazartesi 12:15
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Seren Uzun ‘dan ‘’Gürcü ‘’ yorumu! 

HABER: DİNÇER KARACALAR

 

Her çalışması ile dikkat çeken ,milyonlara ulaşan başarılı  yorumcu Seren Uzun,geçtiğimiz aylarda yayımladığı ‘’Sevda Sözü ‘’ nün ardından ‘’Gelino ‘’ isimli yeni teklisini Yusuf Öztürk  yapımcılığında   Goed Music etiketi ile müzikseverlerin beğenisine sundu. 

Sözü  İlhan Gülten /Anonim müziği Anonim olan , Gürcü halkıyla Türk halkının yıllardır süren ilişkilerinin güzel bir meyvesi olan türkünün düzenlemesi  Yıldıray Yanlı tarafından yapıldı. ‘’Gelino ‘’isimli şarkının video klibi ise; Suat Şekil yönetmenliğinde ,Trabzon ‘un  mavi ve yeşilin birleştiği  doğal  atmosferinde  çekildi. 

  Seren Uzun ‘un Türkçe ve Gürcüce dilinde yeniden  yorumladığı  ‘’ Gelino ‘’ isimli şarkı tüm dijital platformlar da ve Netd Müzik kanalında yerini aldı. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Seren Uzun Dan Gürcü YorumuDinçer Karacalar
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