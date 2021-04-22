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Seren Serengil Gazeteci Aslan Sayım’a Konuştu! 

Ünlü sanatçı Seren Serengil instagram canlı yayınında gazeteci Aslan Sayım’a samimi açıklamalarda bulundu. 

22 Nisan 2021 Perşembe 12:21
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Seren Serengil Gazeteci Aslan Sayım’a Konuştu! 

Uçankuş Tv’nin 80 kişiyi aşkın gazetecisi, sunucusu, muhabirleri ve personeli 3 aydın maaşlarını alamıyor ve Uçankuş Tv nin önünde dikkatleri çekmek ve haklarını aramak için geliyorlar. Bu haberi çoğu televizyon kanalı girmezken Seren Serengil yayınında dile getiriyor. Program sunucusu Bircan Bali bu konu gündemimizde değil diyip Seren Serengili susturmaya çalışırken Seren Serengil Bircan Bali’ye bu konu benim gündemimde ve konuşacağım diyerek sözlerine yayında devam ediyor. Bunun üzerine Aslan Sayım Seren Serengil’e kimseden korkmuyor musunuz sorusunu soruyor? Seren Serengil ise şunları söylüyor: 20 yıldır televizyon programları yapıyorum benim bir çizgim ve duruşum var. Bunu ilk olarak belirtmek istiyorum. Ben her zaman kendi yorumumu söyleyeceksem o programda oluyorum bunu herkes biliyor. Kimse beni susturamaz! Gelelim Can Tanrıyar konusuna yıllardır benimle uğraştılar oğlu Anılcan Tanrıyar beni bitirecekmiş hep bu tehdit ile yaşadım. Kimseden korkmuyorum. Uçankuş Tv de mağdur olan meslektaşlarım var gazeteciler var. Bunları yayında söylemem benim görevimdi. Ben magazin yorumcusu olarak görmüyorum kendimi her konuda aktüel olarak program yapıyorum. Can Tanrıyar lüks villasında paylaşımlar yapacağına 3 aydır ödemediği personellerlerinin ödemesini yapsın önce. Aslan Sayım’a Samimi açıklamalarda bulunan Seren Serengil samimi ve dobra halleriyle yayında herkes tarafından büyük beğeni topladı. 

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Seren Serengil Gazeteci Aslan Sayıma Konuştu
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