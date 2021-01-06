SERDAR ORTAÇ’TAN İLK FANTASTİK KLİP ‘ADALET’

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Serdar Ortaç’ın yeni şarkısı ‘Adalet’e deneysel ve fantastik işleri ile tanınan yönetmen Efe Cansoy tarafından klip çekildi. Serdar Ortaç’a ilk kez çekilen fantastik klibi oldukça ses getireceğe benziyor.

Yeni neslin genç yönetmeni Efe Cansoy klipte zamana vurgu yaparak geçmiş, gelecek ve bugünü anlatıyor. Klipte ‘Distopik bir dünyaya ışınlanan bir kadın mahkumun ardından, onu takip eden iki maskeli oyuncunun köprülerin yıkıldığı bir şehre geçiş yaptıkları görülüyor.

Söz ve müziği Serdar Ortaç&Sera Kömür, düzenlemesi Okan Akı ve yönetmen koltuğunda Efe Cansoy’un yer aldığı şarkıyı Serdar Ortaç& Ft.Kaan Yıldız seslendiriyor. Kaan Yıldız ‘Düştüm Ben Yollara’ şarkısı ile sektöre giriş yapmış daha sonra şarkıyı Ferhat Göçer de seslendirmişti.

Serdar Ortaç’ın yeni şarkısı ‘Adalet’in yakında digital platformda sevenleriyle buluşacak olacağı müjdesini şimdiden verelim.